GPT Store in arrivo la prossima settimana: si potranno acquistare chatbot personalizzati

A quanto pare, il lancio del tanto atteso GPT Store di OpenAI è vicino, con un mese di ritardo sulla tabella di marcia originale. OpenAI infatti dovrebbe aprire il negozio, dove si potranno vendere e condividere le versioni personalizzate del chatbot, la prossima settimana.

La conferma è arrivata dalla stessa compagnia in una mail inviata ai clienti, dove però non è specificata alcuna data precisa. Nella mail, OpenAI chiede agli utenti di ricontrollare che i loro chatbot basati sul modello linguistico soddisfino le linee guide del brand e ricorda loro di rendere pubblici i propri GPT.

A far slittare il lancio del GPT Store ci hanno pensato le vicissitudini che lo scorso novembre hanno interessato la compagnia, tra cui il licenziamento ed il reintegro dell’amministratore delegato Sam Altman. In una nota, OpenAI aveva spiegato che “pensiamo di lanciare il GPT Store all’inizio del prossimo anno. Nonostante il lancio fosse previsto per questo mese, alcune cose ci hanno tenuti inaspettatamente impegnati! Nel frattempo, avremo presto alcuni altri grandi aggiornamenti per ChatGPT”.

Il 2023 è stato un anno d’oro per OpenAI: lo sviluppatore di ChatGPT ha registrato ricavi di molto superiori al 2022, si parla di un +57.000%. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli sulla data di lancio.