Le GPU AMD Radeon basate su RDNA2 potrebbero essere superiori a PS5 e Xbox Series X

Il reveal delle architetture dietro alle console di prossima generazione ha dato il via alle speculazione sulle nuove schede grafiche AMD Radeon basate su RDNA2. Una fonte di Wwcftech considerata "molto vicina" alla società di Sunnyvale ha svelato che quest'ultime saranno superiori a PlayStation 5 e Xbox Series X.

Secondo la fonte anonima infatti, ci sarebbe un buon motivo dietro al fatto che PS5 e Xbox Series X abbiano scelto di elencare l'architettura utilizzata nelle console come "Custom RDNA2" anziché semplicemente come "RDNA2". Sostanzialmente infatti le schede grafiche AMD Radeon basate su RDNA2 non avranno la stessa architettura delle console next-gen. Stando a quanto riferito, AMD avrebbe insistito particolarmente su questo punto con il fine di non confondere i giocatori. La fonte non ha specificato le differenze sostanziali affermando però che AMD RDNA2 per le GPU Radeon sarà superiore a quanto annunciato per le console di Sony e Microsoft.

In attesa di saperne di più, AMD ha recentemente mostrato in video le potenzialità dell'architettura RDNA2 e delle nuovo librerie DirectX 12 Ultimate. Rimane invece il dubbio sulla presentazione delle nuove GPU Radeon ma intanto AMD ha svelato alcuni dettagli sul design delle schede grafiche Navi 2X.