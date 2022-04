Le GPU AMD Radeon RX 6000 refresh compaiono in Europa: i prezzi sono da capogiro

Dopo il posticipo dei refresh delle GPU AMD RX 6000 al mese di maggio, le schede grafiche del produttore di Sunnyvale sono state circondate da un silenzio tombale da parte di leaker e tipster. La situazione sembra finalmente cambiare oggi, poiché un rivenditore francese ha pubblicato i prezzi delle revisioni delle GPU RDNA2 di AMD.

Come già sappiamo, la lineup dei refresh delle GPU AMD RX 6X50 dovrebbe essere composta dalla GPU top di gamma 6950 XT, dalle schede di fascia medio-alta RX 6750 XT e RX 6650 XT e da due proposte entry-level, che teoricamente non sono dei refresh ma che verranno comunque lanciate insieme a questi ultimi, ovvero la RX 6400 e la RX 6300.

Sulla carta, tutte queste GPU dovevano avere un prezzo budget, poiché la loro uscita, in attesa delle schede grafiche di nuova generazione del Team Rosso, serviva a rinvigorire un mercato provato dalla crisi dei semiconduttori e dall'aumento selvaggio dei prezzi causato da scalper e miner di criptovalute.

A quanto pare, però, AMD potrebbe fallire nel proprio obiettivo. Il leaker Momomo_US, infatti, riporta su Twitter che un rivenditore francese, il portale PC21.fr, ha rivelato i prezzi in Euro delle GPU nella versione custom di Sapphire, che fanno pensare a delle schede video dal prezzo decisamente proibitivo.

Scendendo nel dettaglio, la AMD Radeon RX 6950 XT oscillerà tra i 3.090 e i 2.920 Euro, a seconda del modello scelto, mentre la RX 6750 XT dovrebbe avere un prezzo più abbordabile, che si aggirerà tra i 1.320 e i 1.399 Euro. Infine, la RX 6650 XT sarà venduta in due varianti, una a 845 e una a 825 Euro.

Si tratta ovviamente di cifre non definitive ed esorbitante, specie considerato che il prezzo di una AMD RX 6950 XT, compresi gli aumenti dovuti alla crisi dei semiconduttori e agli scalper, non supera i 2.300 Euro in Europa. Con ogni probabilità, dunque, quelli di PC21.fr sono solo dei placeholder, anche se le cifre mostrate dal sito web francese non lasciano affatto ben sperare sul prezzo delle nuove GPU RDNA2.