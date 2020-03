GPU Ampere, NVIDIA rimanda i 'grandi annunci' a data da destinarsi

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale e firmato direttamente dal CEO Jensen Huang, NVIDIA ha deciso di rimandare gli annunci sulle "grandi novità" previsti per la Graphics Technology Conference (GTC) a data da destinarsi.

La società aveva già deciso in precedenza di trasformare l'intera partecipazione alla GTC in un evento completamente online. Dopo aver tagliato dalla lineup il keynote di Jen-Hsun Huang sembrava ormai chiaro che i grandi annunci attesi dai fan, in particolare sulle nuove GPU Ampere, sarebbero stati rimandati. Oggi arriva la conferma ufficiale con un comunicato che recita: "Abbiamo interessanti prodotti e notizie da condividere con voi ma questo non è il momento giusto. Per il momento, abbiamo deciso di non pubblicare le notizie previste per la GTC. In questo modo i nostri dipendenti, partner, media, analisti e clienti in tutto il mondo possono concentrarsi sulla sicurezza e sulla riduzione della diffusione del virus. Trasmetteremo comunque una grande quantità di contenuti dei ricercatori e degli sviluppatori che hanno preparato ottimi interventi. Questo è il momento di concentrarsi sulle nostre famiglie, sui nostri amici e sulle nostre comunità. I nostri dipendenti lavorano da casa. Molti dipendenti non hanno un orario pieno ma saranno pagati per intero. State al sicuro. Insieme ce la faremo".

Insomma, benché privo di grandi annunci, l'evento online presenterà interessanti interventi sullo sviluppo delle IA e del Ray Tracing. Alcuni rumor vedono comunque l'arrivo imminente dei nuovi laptop con NVIDIA Super di prossima generazione.