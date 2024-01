GPU esterne? No grazie: la perdita di performance resta enorme, ecco il benchmark

Mentre le VRAM GDDR7 rivoluzionano il mondo delle schede video con delle velocità di trasmissione dei dati senza precedenti, nel mondo dei PC - e soprattutto dei laptop - c'è ancora un problema irrisolto: quello delle performance delle schede grafiche esterne. Nonostante gli anni di lavoro su questo fronte, infatti, i risultati sono ancora pochi.

L'ultima segnalazione a riguardo arriva da un utente cinese su Weibo, che ha provato la nuova interfaccia OCuLink: quest'ultima presenta un doppio collegamento ottico e in rame per le connessioni PCIe, secondo uno standard risalente ad una decina di anni fa e utilizzato perlopiù in campo server. Ora, la soluzione viene implementata nel mondo consumer, promettendo una perdita di performande della scheda grafica esterna inferiore ad ogni altro dock in commercio.

Per diversi anni, infatti, il problema principale delle eGPU sono state le prestazioni: anche le schede grafiche più performanti, una volta collegate ad un'interfaccia esterna e connesse ad un laptop, vedono un calo significativo nelle loro performance. Un vero peccato, perché un dock per eGPU in grado di preservare la reale potenza del chip a cui viene connesso potrebbe rivelarsi una svolta per il gaming su PC, permettendo agli utenti di utilizzare dei laptop di ridotte dimensioni per la scuola e per l'ufficio, sfruttandoli per i videogiochi tramite una GPU esterna una volta tornati a casa.

Sfortunatamente, neanche OCuLink rende questo sogno realtà, dal momento che anche questa interfaccia causa un crollo di performance nelle schede video testate. Per esempio, una NVIDIA GeForce RTX 4090 scende da 36.487 punti in versione desktop sul test Time Spy di 3DMark a soli 28.230 punti in versione dock, connessa al display interno di un laptop. Leggermente meglio se la GPU viene collegata ad uno schermo esterno, con un risultato di 30.429 punti. Si tratta comunque di un calo compreso tra il 17% e il 23% delle prestazioni complessive, che rende impossibile consigliare un setup simile per il gaming.

Anche il dato della recente GeForce RTX 4070 Ti SUPER non è dei migliori: il punteggio della scheda, infatti, crolla da 24.613 punti a 22.199 punti nel passaggio tra il test in una configurazione desktop e quello in modalità eGPU. Certo, parte del problema dipende dal fatto che il confronto tra le altre specifiche (CPU, RAM, storage) è pur sempre quello tra un PC desktop e un laptop. Però, per ora, le GPU esterne restano sconsigliate per tutti i PC gamer.