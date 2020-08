La prima GPU da gaming Intel Xe-HPG arriverà nel 2021, ecco tutte le novità

Intel ha confermato l'arrivo di una scheda grafica da gaming entro il 2021. Il colosso di Santa Clara sta infatti sviluppando una nuova linea di GPU denominata Intel Xe-HPG destinata ai giocatori più esigenti e che porterà in dote il supporto alle nuove tecnologie come il ray tracing.

La notizia è stata pubblicata dai colleghi di Videocardz e conferma la volontà di Intel di competere sul mercato delle schede video e di affrontare a viso aperto i principali attori come NVIDIA e AMD. Stando a quanto riportato Intel starebbe lavorando sulla GPU pensata per il gaming sin dal 2018. La nuova sotto-architettura prende il nome di Intel Xe-HPG ed entrerà a far parte della linea di chip grafici previsti da Intel, ognuno dei quali con un preciso target di mercato: Xe-LP per l'efficienza grafica (soluzioni integrate), Xe-HP per la scalabilità (data center) e Xe- HPC per l'efficienza computazionale (super computer).

Sebbene Intel non abbia rilasciato alcuna informazione sulla nuova architettura, la GPU Xe-HPG dovrebbe posizionarsi tra Xe-LP e Xe-HP, utilizzando un singolo tile da 512 EU e 4096 core con tanto di memorie GDDR6. La prima scheda grafica da gaming Intel porterà in dote una potenza di calcolo sufficiente a supportare la risoluzione 4K e il tanto chiacchierato ray tracing.

Intanto Intel ha annunciato la data di presentazione ufficiale per i processori della serie Tiger Lake da 10 nm che verranno svelati il prossimo 2 settembre. Non resta che attendere ancora qualche settimana per saperne di più.