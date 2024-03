La nuova GPU GB200 di NVIDIA ha un prezzo da capogiro: l'IA costa caro!

I chip Blackwell di NVIDIA sono stati annunciato nelle scorse ore alla GTC, la conferenza annuale del Team Verde per gli sviluppatori. Si tratta delle GPU per l'IA più avanzate al mondo, ma le loro performance hanno un costo decisamente elevato, che è stato appena svelato dal CEO di NVIDIA Jensen Huang.

In un'intervista rilasciata alla CNBC, il CEO del Team Verde Jensen Huang ha spiegato che NVIDIA venderà le GPU Blackwell a 30.000 Dollari. Anzi: a partire da 30.000 Dollari, visto che il prezzo potrebbe salire fino a 40.000 Dollari a seconda della configurazione del chip. Ovviamente, si tratta del costo di una singola unità della GPU: poiché NVIDIA è abituata agli ordini di massa, è probabile che l'azienda sia già pronta a fare ingenti sconti sul prezzo "di listino" alle aziende che compreranno un elevato numero di schede video per l'IA.

In ogni caso, quello compreso tra 30.000 e 40.000 Dollari è il prezzo di un acceleratore Blackwell B200 con 192 GB di memoria HBM3E e con un totale di 204 miliardi di transistor (102 per ciascun die). Nonostante una memoria più che doppia rispetto a quella di una GPU NVIDIA Hopper H100, la scheda video B200 costa tanto quanto una scheda grafica per l'IA di NVIDIA di scorsa generazione al lancio: i chip H100, infatti, avevano un prezzo di partenza di 30.000 Dollari sui principali mercati globali.

La grande differenza tra le GPU H100 e B200 è che le prime costano molto meno delle seconde a NVIDIA: le schede video H100, infatti, hanno un costo produttivo di circa 3.100 Dollari, mentre le seconde costano 6.000 Dollari ciascuna al Team Verde. In ogni caso, ai prezzi produttivi vanno sommati anche i costi di ricerca e sviluppo, che sono ignoti per i chip H100 ma che toccano i 10 miliardi di Dollari per le GPU GB200, stando a quanto riportato sempre da Jensen Huang.

