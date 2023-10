Le GPU per l'IA di Microsoft potrebbero arrivare molto presto: NVIDIA trema?

Dopo il grande successo delle GPU IA di NVIDIA, anche OpenAI inizierà a produrre chip proprietari per l'Intelligenza Artificiale. E, a quanto pare, non sarà da sola. Un nuovo report, infatti, spiega che anche Microsoft sta lavorando alle sue GPU per l'IA, il cui debutto potrebbe essere fissato già per il mese di novembre.

A spiegarlo è The Information, secondo cui Microsoft sta lavorando ai chip Athena per l'IA, il cui lancio dovrebbe essere previsto per la fine del mese di novembre. L'esistenza dei chip Athena di Microsoft è stata riportata già da tempo da diversi outlet esteri, che spiegano che si tratterebbe di componenti realizzate dal colosso di Redmond in collaborazione con AMD per ridurre la dipendenza di Microsoft da NVIDIA nel settore dell'Intelligenza Artificiale.

In particolare, il problema della collaborazione con il Team Verde starebbe nel costo elevato delle GPU per l'IA di NVIDIA e nelle forniture scarse: d'altro canto, già da mesi sappiamo che NVIDIA fatica a stare al passo con gli ordini di componenti per l'Intelligenza Artificiale da parte dei suoi clienti. Per un'azienda come Microsoft, che finora ha sempre cercato di restare sulla cresta dell'onda del "momento IA", i tempi di NVIDIA potrebbero essere troppo lenti.

In termini di prestazioni, comunque, pare che Athena sarà meno potente del chip A100 del Team Verde, ma sembra che Microsoft stia puntando a realizzare un chip paragonabile all'H100 di NVIDIA, la GPU per l'IA di fascia "bassa" del produttore di Santa Clara. Al momento, i chip Athena sarebbero già in fase di testing presso Microsoft e OpenAI, mentre in futuro potrebbero essere venduti anche ad aziende terze.

Stranamente, è appena stato riportato che anche OpenAI sta lavorando ai suoi chip per l'IA. Difficile dire se i report degli ultimi giorni facessero riferimento sempre alle GPU Athena o se invece la startup di Sam Altman stia testando non una, ma ben due componenti per server alternative a quelle del Team Verde.