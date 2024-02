Le GPU per l'IA di NVIDIA costano il quadruplo di quelle di AMD: perché?

Sono già diversi mesi che NVIDIA fa affari d'oro grazie all'IA in tutto il mondo: merito dell'enorme richiesta di GPU del Team Verde in tutto il mondo, ma anche del prezzo estremamente elevato dei chip H100 dell'azienda. Questi ultimi, in particolare, costerebbero fino a quattro volte più di quelli della principale rivale di NVIDIA, AMD.

Al momento, i prezzi delle GPU per l'IA restano pressoché sconosciuti al grande pubblico, sia perché le componenti non sono liberamente disponibili per l'acquisto da parte dei privati che perché spesso i loro costi sono oggetto di contrattazione tra le aziende: per esempio, possiamo ipotizzare che, quando Meta ha annunciato di voler acquistare 500.000 GPU NVIDIA per la sua Intelligenza Artificiale Generale, il colosso di Santa Clara abbia operato un consistente sconto sul prezzo di ciascun chip, vista l'entità dell'ordine.

I colleghi di Seeking Alpha hanno ipotizzato che gli acceleratori AMD Instinct MI300X da 192 GB costino circa 10.000-15.000 Dollari al pezzo. Al momento, l'azienda che utilizza per la maggiore queste componenti è Microsoft, che le sfrutta per la gestione delle istanze di Copilot e delle sue IA basate su GPT-4. Microsoft ha una partnership con AMD nel campo dell'IA, perciò avrebbe anche un prezzo di favore sui chip Instinct, che costerebbero "soli" 10.000 Dollari al colosso di Redmond. Gli altri clienti del Team Rosso, invece, devono sborsare circa 15.000 Dollari per chip.

Comunque molto meno del prezzo della NVIDIA H100 80GB, il cui costo non è mai stato reso ufficiale dal Team Verde ma che secondo gli insider sarebbe compreso tra i 30.000 e i 40.000 Dollari. Addirittura, una di queste schede è finita su Ebay al prezzo di quasi 60.000 Dollari, ma si tratterebbe di un'eccezione rispetto ai costi "standard" per le aziende. In ogni caso, i 30.000 Dollari sono solo il pricetag di base per i chip NVIDIA per l'IA, il cui costo si alza notevolmente in caso di acquisto di una versione con add-in HBM2E o di una più performante GPU H200.

Insomma, le GPU NVIDIA costano quasi il quadruplo di quelle di AMD, ma sono comunque richiestissime dalle aziende. Perché? Molto dipende dalla loro architettura CUDA e dal software che ruota attorno a queste GPU, meglio ottimizzato e decisamente più versatile di quello prodotto da AMD per le sue componenti con architettura CDNA3.