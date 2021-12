Le GPU Intel ARC Alchemist arrivano a inizio 2022, ecco il trailer dei TGA

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione su internet delle prime foto delle GPU ARC Alchemist, Intel ha mostrato un trailer di gameplay delle sue nuove schede grafiche durante i The Game Awards, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, confermandone il lancio fissato per il primo trimestre del 2022.

Intel ha adottato una strategia di marketing molto aggressiva per le sue nuove GPU ARC, soprattutto perché la compagnia si trova a competere con due pesi massimi come AMD e NVIDIA, che hanno delle solide radici nel settore e una fanbase molto affezionata. Per questo, Intel ha rilasciato, nel corso dei The Game Awards, un "trailer di gameplay" delle sue schede grafiche, che ne mostra le performance su diversi videogiochi.

La descrizione del video è "un nuovo giocatore è entrato nella partita", con un chiaro riferimento all'ingresso di Intel nel settore delle GPU, e mostra una serie di titoli come Riders Republic, Age of Empires IV, Back 4 Blood, Hitman III e altri. Il trailer punta a mettere in luce le tecnologie impiegate da Intel sulle sue GPU, come l'XeSS, o Xe Super Sampling, l'alternativa di Intel al DLSS di NVIDIA. In particolare, XeSS era già stato visto in funzione proprio su uno dei giochi del trailer, Hitman III, durante l'Intel InnovatiON 2021 dello scorso ottobre.

Il trailer ha confermato anche che le GPU ARC Alchemist usciranno nel primo trimestre del 2022, dunque tra gennaio e marzo del prossimo anno. Stando agli ultimi report, in realtà, a inizio 2022 arriveranno solo le schede grafiche della serie ARC Alchemist per laptop, mentre per quelle desktop dovremo aspettare fino al secondo trimestre del 2022.

Non è comunque da escludere che Intel stia attendendo il CES di gennaio per dare più informazioni sulle proprie GPU: sia AMD che Intel parteciperanno alla fiera di Las Vegas, che si terrà tra il 5 e l'8 del prossimo mese. A rovinare i piani di Intel, però, potrebbe essere la presentazione delle nuove GPU RTX di NVIDIA, che secondo alcuni rumor potrebbe avvenire proprio durante il CES.