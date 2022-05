GPU Intel Arc, la lineup desktop trapela in un driver: non c'è la A780

La scorsa settimana, Intel ha pubblicato la roadmap delle GPU Intel Arc, che spiega che le schede grafiche per desktop verranno messe in commercio solo nel corso dell'estate. Resta però ancora da capire quali e quante GPU comporranno la lineup Arc del 2022: a tal riguardo, però, alcuni driver beta di Intel potrebbero venire in nostro soccorso.

L'utente Twitter Momomo_US ha infatti scandagliato l'ultimo driver beta di Intel per Windows, relativo alle GPU Intel Arc attualmente in commercio, reperendo alcune interessanti informazioni. Nello specifico, il driver analizzato da Momomo è la BETA v30.0.101.173 ed è destinato alle schede video Arc A370M e Arc A350M, ovvero alle due GPU Intel Arc per laptop attualmente in commercio sui notebook di compagnie come Samsung e ASUS.

Il driver sembra menzionare una lunga lista di GPU Intel Arc non rilasciate, tra le quali figurano alcune piacevoli conferme e dei nomi completamente nuovi. Potete dare un'occhiata all'immagine condivisa da Momomo in calce a questa notizia, ma sembra che le GPU completamente nuove presenti nell'elenco siano la Arc Pro A30M e la Arc Pro A40/50M.

In entrambi i casi dovrebbe trattarsi di schede grafiche per laptop, vista la M al termine del nome delle componenti, ma finora non si era mai sentito parlare delle due (o forse addirittura tre) GPU. Non è nemmeno chiaro come esse possano collocarsi nella lineup Intel Arc del 2022, poiché anche la loro nomenclatura sembra incompleta: semmai, l'indicazione "Pro" potrebbe suggerire che si tratti di schede grafiche di fascia medio-alta, almeno per gli standard del gaming in mobilità.

Non ci sono invece grosse novità per quanto riguarda le schede grafiche desktop: in questo caso, infatti, vengono confermate le due A310 e A380 di fascia bassa, insieme alla A580 di fascia media. Queste tre GPU dovrebbero essere le prime a debuttare sul mercato, mentre Intel ha promesso un ottimo rapporto qualità-prezzo per le sue componenti di fascia medio-bassa.

A queste tre si aggiungono poi le due schede di fascia alta A750 e A770, che dovrebbero essere lanciate alla fine dell'estate, probabilmente a settembre. I primi benchmark della Arc A770, inoltre, sembrano promettere una scheda grafica capace di vedersela con le proposte di fascia medio-alta di NVIDIA e AMD, perciò sono in molti a tenere gli occhi puntati sulla componente. Purtroppo, però, non ci sono notizie della Arc A780, la presunta GPU top di gamma di Intel per il 2022.