GPU Intel Arc, partenza a rilento: sono disponibili in un solo Paese al mondo

Intel ha annunciato le GPU Intel Arc il 30 marzo scorso, spiegando però che solo le schede di fascia bassa sarebbero state subito disponibili, mentre per le GPU di fascia medio-alta dovremo aspettare fino all'estate. Oggi, tuttavia, emerge che anche la disponibilità delle GPU low-end è molto limitata in termini numerici e geografici.

A quanto pare, infatti, le GPU A370M e A350M sono uscite il 30 marzo, ma non su scala globale. Anzi, la loro release è stata limitata ad un solo mercato in tutto il mondo: quello della Corea del Sud. Ciò dipende dal fatto che le GPU sono integrate sui Samsung Galaxy Book 2 Pro, usciti inizialmente in Corea e che presto faranno il loro debutto nel resto del mondo.

In altre parole, se pensavate di mettere le mani su una GPU Intel Arc di fascia bassa (o su un prodotto che ne montasse una) dovrete ancora aspettare un po', probabilmente fino all'estate. Persino il profilo Twitter Intel Support ha spiegato che il 30 marzo non è mai stato una data di lancio globale per le schede grafiche Arc Alchemist di serie 300.

In realtà, nessuno dei materiali promozionali di Intel ha mai parlato di un lancio solo regionale delle GPU, che sono rimaste fino all'ultimo programmate per il primo trimestre del 2022. Il lancio delle schede, inoltre, è avvenuto il 30 marzo, solo un giorno prima della fine del trimestre. Ciò ha spinto alcuni a credere che questa "strategia" di Intel dipenda in realtà dalla mancanza di scorte delle GPU della serie Arc.

Secondo altri, invece, l'adozione da parte dei produttori di laptop e OEM delle schede Arc di serie 300 sarebbe molto più lenta del previsto. Ciò potrebbe a sua volta dipendere da una serie di concause: la prima è la riconversione di molte aziende da soluzioni con CPU Intel e GPU NVIDIA o AMD a sistemi con CPU e GPU Intel, che potrebbe richiedere più tempo di quanto ipotizzato dall'azienda di Santa Clara.

La seconda, invece, sarebbe la mancanza di appeal delle schede grafiche Intel tra i fan, nonostante le GPU Arc promettano faville nel gaming in mobilità. A far propendere verso questa seconda ipotesi è anche il successo relativamente ridotto del Galaxy Book Pro 2 di Samsung, l'unico device che al momento comprende una GPU Arc Alchemist di serie 300.

Il portatile, infatti, è immediatamente disponibile sul sito web di Samsung per l'impressionante cifra di quasi 2.000 Euro, nonostante l'applicazione di un coupon di sconto del 17% sul prezzo di listino. Insomma, non sembra che i fan stiano facendo la fila per le GPU Arc Alchemist di serie 300: le cose, però, potrebbero cambiare quando, a fine estate, arriveranno le schede grafiche A500 e A700 di Intel.