La GPU Intel Arc A-370M compare su un laptop: l'annuncio è vicino?

Dopo aver ufficializzato l'arrivo della prima GPU Intel Arc a fine marzo, pare che ora Intel si sia lasciata scappare quale sarà il primo device con la GPU Intel Arc A-370M. Il leak, inoltre, conferma che, come rumoreggiato negli scorsi giorni, la A-370M sarà una scheda grafica per laptop.

La GPU sarà infatti integrata sul Samsung Galaxy Book 2 Pro, stando a quanto riporta una scheda prodotto brevemente comparsa sul sito web del rivenditore americano B&H e che potete vedere in calce a questa notizia. A quanto pare, dunque, Samsung sarà uno dei primi produttori ad adottare una tecnologia Intel per i propri PC, confermando anche che la lineup Arc Alchemist non sarà composta solo da GPU da gaming, ma anche da schede video entry-level per il lavoro di tutti i giorni.

Stando alla pagina prodotto, il PC Samsung avrà un processore grafico basato sull'architettura Intel-Xe e di famiglia DG2, che dovrebbe essere proprio quella a cui apparterranno tutte le GPU Arc Alchemist. Al momento, le uniche GPU per laptop trapelate da Intel sono la A-370M e la A-350M, ma considerato che la prima verrà lanciata a fine marzo, presumibilmente in concomitanza con il Galaxy Book 2 Pro, siamo quasi certi che il laptop coreano integrerà quella scheda sotto la propria scocca.

La pagina del portatile spiega che la GPU è stata pensata per fornire performance elevate nel lavoro e nel gaming, anche se resta da vedere come se la caverà la Arc A-370M in campo videoludico. La descrizione spiega che "basata sull'architettura Xe HPG, la grafica Intel Arc migliora le performance per i creatori di contenuti e i giochi in 3D, includendo feature come il ray-tracing e l'intelligenza artificiale."



La descrizione continua dicendo che "integrando la tecnologia Intel Deep Link, la GPU dedicata lavora insieme alla grafica integrata alla CPU per migliorare le performance e l'efficienza energetica del PC anche quando questo deve eseguire compiti che richiedono performance elevate, come l'editing video, il livestreaming e il gaming." Intanto, comunque, pare che le schede Intel Arc di fascia medio-alta siano in ritardo, e che usciranno solo dopo l'estate del 2022.