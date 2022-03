GPU NVIDIA con architettura Ada: la lineup compare online, quante schede saranno?

Benché NVIDIA abbia svelato le GPU Hopper solo poche ore fa, torniamo oggi a parlare delle schede grafiche RTX 40 con architettura Ada, che sembrano essere comparse sul database del tool per PC HWiNFO, che ora supporta ufficialmente le schede grafiche Hopper, Ada e persino le GPU Blackwell.

La comparsa dei riferimenti alle nuove GPU NVIDIA dipende dall'aggiornamento di HWiNFO alla versione 7.21 Build 4725. A fare notizia, tuttavia, è che il tool fa luce sul numero e sul nome di ciascuna GPU, dandoci preziose informazioni sulle schede grafiche di nuova generazione del Team Verde, la cui uscita dovrebbe essere pianificata per la seconda metà del 2022.

Come tutti si aspettavano, le novità in campo server e datacenter sono poche: le GPU Hopper e Blackwell saranno due per ciascuna serie, ovvero la GH100 e la GH202 (Hopper) e la GB100 e la GB102 (Blackwell), con queste ultime in arrivo il prossimo anno e le prime che invece hanno appena fatto il loro debutto al GTC 2022. Il listing di HWiNFO, inoltre, è in linea con il leak di informazioni di NVIDIA portato avanti nelle scorse settimane dagli hacker LAPSUS$.

Per quanto riguarda le GPU Ada, invece, il database di HWiNFO comprende ben cinque GPU diverse, ovvero la AD102, la AD103, la AD104, la AD106 e la AD107. Queste schede dovrebbe comporre la "base" della lineup Ada, andando dalla RTX 4050 (probabilmente la AD102) alla RTX 4090 (la AD107), coprendo un'ampia fascia di giocatori che va dal gaming entry-level a quello ad altissime prestazioni. A questo dovrebbe aggiungersi la misteriosa GPU AD10B, l'unica a non terminare con un numero, svelata da LAPSUS$ qualche settimana fa.

Se la nomenclatura delle GPU Ada seguisse quella di Ampere, ci troveremmo davanti alle future RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 e RTX 4090, o 4080 Ti. È tuttavia possibile che in futuro alla lineup si aggiungano anche altre schede grafiche, magari con l'utilizzo delle sigle "Ti" e "Super", già viste su alcune GPU NVIDIA, oppure con dei nomi completamente nuovi.