La vostra GPU NVIDIA consuma troppo? Questo nuovo tool fa per voi!

Mentre già NVIDIA pensa alla GeForce RTX 5090 a 3 nanometri, è la community a prestare particolare attenzione alle schede video di attuale e vecchia generazione del Team Verde. In particolare, uno sviluppatore indipendente ha rilasciato un tool che permette di ridurre i consumi delle principali GPU NVIDIA, rendendole molto più efficienti.

Lo strumento, realizzato dallo sviluppatore Simonmacer, si chiama NVIDIA Power Management, o NVPMM, ed è disponibile su Sourceforge. Ovviamente si tratta di un tool non ufficiale di NVIDIA, ma sviluppato indipendentemente da un developer terzo, il che significa che, se desiderate provarlo, lo dovete fare a vostro rischio e pericolo.

NVPMM opera sulla System Management Interface di NVIDIA, un tool che permette agli utenti di monitorare tramite command line le GPU NVIDIA GeForce, Quadro, Tesla e GRID. Inoltre, NVPMM va oltre le limitate opzioni di controllo energetico delle schede grafiche del Team Verde offerte dal pannello di controllo NVIDIA e da Windows 11, permettendovi per esempio di creare dei profili energetici e di definire dei limiti di potenza per ogni applicazione, oppure di controllare la memoria della scheda a seconda del programma utilizzato. Inoltre, il software fornisce anche un sistema di monitoraggio delle performance della GPU.

Tra le feature più interessanti di NVPMM, però, abbiamo la funzione chiamata Power Group Limit Management (PGLM) da Simonmacer. L'opzione permette di impostare dei limiti di potenza diversi per tre gruppi di applicazioni (A, B, e C), per poi posizionare ciascuna app sul vostro PC in uno di questi gruppi: per esempio, i videogiochi più pesanti finiranno nel gruppo A, mentre quelli più leggeri nei gruppi B o C, ciascuno con i suoi massimi e minimi di consumo energetico.

L'unico limite del programma è che, visto che le impostazioni vengono salvate a livello software, esse si resettano ad ogni riavvio del PC, un po' come avviene con programmi simili dei partner di NVIDIA quali MSI Afterburner e EVGA Precision X1.