GPU NVIDIA: molti utenti segnalano un sistema operativo danneggiato dopo gli ultimi driver

Qualche giorno fa, NVIDIA ha rilasciato come di consueto i nuovi driver per le sue schede video. Questa volta, però, qualcosa sembra essere andato storto e molti utenti stanno lamentando continui riavvii inaspettati del PC dopo l'installazione, con in alcuni casi il danneggiamento dei file del sistema operativo.

Il tutto è già arrivato anche al team di NVIDIA, visto che gli utenti non hanno esitato a segnalare la problematica mediante l'apposito forum ufficiale. L'aggiornamento in questione è il 397.31 e la scheda video che sembra soffrire maggiormente è la GTX 1060, anche se sembrano esseri molte altre GPU colpite. Vi consigliamo, dunque, di attendere che la società californiana intervenga prima di installare i nuovi driver.

Riportiamo di seguito quanto segnalato dall'utente Cauê Gion: "Come sempre, stavo aggiornando i driver della mia GTX 670, cosa che ho fatto per molti anni. Ho iniziato a installare la nuova versione GeForce (397.31 WHQL), che ha disinstallato la vecchia (391.35 WQHL). Dopo questo, l'installazione dei nuovi driver è fallita completamente! Ho, dunque, riavviato il computer per reinstallare i driver. [...] Improvvisamente. mi sono imbattuto in uno schermo nero e poi in una schermata blu. In seguito, il mio computer è stato riavviato più volte e il mio sistema operativo è stato gravemente danneggiato".

Insomma, sembra trattarsi di un problema piuttosto grave, che speriamo NVIDIA risolva il prima possibile.