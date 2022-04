GPU PCIe Gen5 fino a 1800W? 'Nessun problema' con lo standard ATX 3.0

A distanza di qualche giorno dalla presentazione dei nuovi standard di alimentazione ATX, continuano a emergere dettagli sulle loro qualità, tra cui un'innata capacità di difenderci da picchi clamorosi come quelli che potremo osservare sulle GPU PCIe Gen5.

Stephen Eastman, Specialista della Intel's Platform Power, ha tessuto le lodi dello standard ATX 3.0 ai microfoni di PCWorld, spiegando come i nuovi connettori 12VHPWR apriranno le porte a nuove frontiere di alimentazione e rappresenteranno il futuro delle schede video di nuova generazione, riducendo anche le instabilità di sistema.

All'atto pratico, le schede video possono presentare picchi fino a tre volte superiori al TGP nominale. Vale a dire che una GPU da 600W potrebbe avere escursioni della durata di 100 millisecondi fino a 1800W.

Generalmente questo comporterebbe problematiche e crash nella maggior parte dei sistemi, che con il nuovo standard ATX 3.0 e i connettori PCIe Gen5 compatibili con le Founders Edition non dovrebbero presentarsi. Eastman ha, poi, affermato che, se con lo standard ATX 2.X per supportare una GPU da 600W sarebbe necessario teoricamente un PSU da 1600W o superiore, un alimentatore ATX 3.0 da 1200W potrebbe riuscire a sostenere il peso della stessa GPU e del sistema.

Questo si dovrebbe tradurre in una maggiore stabilità complessiva, poiché non tutte le GPU avranno un TGP dichiarato di 600W e i picchi potranno essere supportati con maggiore efficienza poiché gli alimentatori saranno progettati per questo scopo. I nuovi, rigidi protocolli di alimentazione, inoltre, dovrebbero tracciare una strada maestra da far seguire ai produttori, soprattutto agli AIB con le loro soluzioni high end, per consentirgli di rimanere all'interno dei confini prestabiliti in termini di escursioni massime in percentuale.