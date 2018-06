GPU Turbo: Honor presenta uno tecnologia che consentirà un importante boost grafico

Nella giornata di oggi, Honor ha svelato un'interessante nuova tecnologia proprietaria, denominata GPU Turbo, che stando alla società cinese porterà molteplici benefici alle prestazioni grafiche dei suoi smartphone.

In particolare, Richard Yu, CEO di Huawei, ha affermato in merito che grazie a questa tecnologia le prestazioni single-thread di un comune smartphone di fascia media potranno addirittura arrivare a superare quelle offerte dalle GPU multi-thread di alcuni top di gamma presenti sul mercato. Dichiarazioni sicuramente di un certo peso, che dovranno però essere confermate all'atto pratico.

Inoltre, tra gli altri obiettivi della tecnologia in questione figurano l'HDR e il basso consumo di energia. Infatti, la società cinese promette di incrementare le prestazioni grafiche dei propri smartphone del 60%, riducendo del 30% il consumo di energia. Il tutto "semplicemente" tramite software, nessuna modifica hardware. Insomma, si tratta di una tecnologia molto interessante, perlomeno sulla carta.

Buone notizie, dunque, per i possessori di smartphone Honor, con l'arrivo di GPU Turbo che per ora è confermato per i seguenti dispositivi: Honor View 10, Honor 10, Honor 7X, Honor 9 Lite e i nuovi Honor Play e Honor 9i.