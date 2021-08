Saremo mai in grado di costruire un vero cervello in un computer? Forse no, ecco i motivi

Da quando esistono le macchine e i calcolatori si è fatta sempre più insistente l'idea di poter riuscire, un giorno, a simulare un vero cervello umano in un ambiente virtuale e digitale come quello di un computer. Le possibilità però che questo avvenga potrebbero essere molto risicate, vediamo perché.

Un computer e un cervello umano vengono spesso equiparati, dal momento che entrambi sembrano funzionare come un qualcosa che pensa e che gestisce informazioni. Sebbene come similitudine possa sembrare una buona approssimazione, nella pratica ci sono differenze sostanziali, che potrebbero rendere impossibile la creazione di un "cervello digitale" o di una "macchina pensante".

Per prima cosa è noto a tutti che il calcolatore elettronico necessita di parti statiche per funzionare, di chip, connettori, resistenze e zone fisiche dove allocare memoria (perenne o momentanea che sia). Il cervello umano, invece, è molto più fumoso e movimentato, costituito da continui impulsi elettrici e da trasmissioni sinaptiche continuamente in funzione.

La memoria e i ricordi dell'essere umano non sono propriamente stipati in un'unica sezione e in realtà subiscono profondi cambiamenti: nel corso dello sviluppo e della crescita anche un ricordo vivo e imperituro si può trasformare a causa dell'impatto delle emozioni e della percezione del mondo. Una caratteristica pressoché impossibile da introdurre in un cervello digitale, dal momento che richiederà sempre una precisa sezione di memoria in cui stipare i propri dati e precisi comandi per apportare modifiche.

Come se non bastasse, il cervello umano è in stretta associazione con il corpo che lo sostiene: senza di esso smetterebbe di funzionare, e lo stesso vale per il contrario.

Gli scienziati quindi devono trovare un modo di isolare tutte quelle funzioni del pensiero e della ragione da quelle di autosostentamento (che sarebbero inutili in un'ambiente virtuale). Può sembrare cosa facile, ma non va dimenticato che la mente dell'uomo funziona in modo continuo e migliaia di input e di comandi vengono gestiti simultaneamente. A tal proposito, eccovi alcune curiosità sul nostro incredibile cervello che non conoscevate.

Il problema più grande non è fornire una grande capacità di calcolo per queste azioni, ma dover insegnare ai computer un nuovo modo di pensare, un modo che dovrà rivoluzionare le basi dell'informatica e della trasmissione dei dati digitali. Molti vedono la soluzione nei computer quantistici, i tasselli fondamentali di quella che viene chiamata la Nuova Era dell'Informatica.