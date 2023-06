Ora siamo in grado di tradurre anche il cuneiforme: indovinate in che modo?

Un team guidato da Gai Gutherz dell’Università di Tel Aviv e Shai Gordin dell’Università di Ariel in Israele ha sviluppato un approccio di rete neurale che essenzialmente agisce come Google Translate per lingue molto molto antiche. L’intelligenza artificiale ci aiuta per l’ennesima volta?

Mentre Google traduttore chiude in Cina continentale, diversi archeologi e informatici hanno lavorato insieme per creare un programma di intelligenza artificiale in grado di tradurre antichi testi cuneiformi, pubblicando poi i risultati sulla rivista PNAS Nexus.

Per chi non lo sapesse, si ritiene oggi che il cuneiforme sia il sistema di scrittura più antico del mondo. Si otteneva "incidendo" dei simboli in delle tavolette di argilla, ed è stato originariamente sviluppato dai Mesopotamici in quello che oggi è l'Iraq.

Fortunatamente oggi possediamo migliaia di documenti, la maggior parte dei quali scritti in lingua sumerica o accadica utilizzando la scrittura cuneiforme. Dove risiede il problema? Semplice, nella loro traduzione e interpretazione.

Sebbene siano in abbondanti quantità, infatti, molto spesso risultano essere spezzati in frammenti. Come se ciò non bastasse, è inoltre davvero complicato tradurre un testo senza un buon senso del contesto culturale in cui è stato scritto. È qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.

Esistono in realtà ben due versioni del "traduttore". Uno traduce direttamente dalle rappresentazioni dei caratteri cuneiformi, mentre l’altro necessita che il cuneiforme sia prima traslitterato nell'alfabeto latino.

Solitamente, si tratta proprio del primo passo per gli interpreti umani quando si avvicinano a questi documenti. Non sorprende dunque, che la versione che utilizzava il testo traslitterato ha ottenuto risultati leggermente migliori. Importante sottolineare come il programma non sia ancora perfetto: funziona infatti meglio con frasi più brevi di 118 caratteri o meno.

Nella maggior parte dei casi però, la traduzione prodotta dal programma presentava un alto grado di accuratezza, in particolare con testi più formali come i decreti reali. Anche la limitazione della lunghezza della frase non dovrebbe essere un grosso problema, poiché il cuneiforme viene suddiviso in sezioni facilmente gestibili sulle tavolette di argilla, ma non è tutto.

A quanto pare, il programma è stato anche in grado di riprodurre fedelmente lo stile di ogni testo: "In quasi tutti i casi, che la traduzione sia corretta o meno, il genere è riconoscibile. Ciò fornisce una sorta di riassunto del contesto, riconoscendo i principali elementi di contenuto del testo accadico".

Dopo aver visto dunque l’IA in grado di predire il cambio dei partiti, ancora una volta risulta essere una preziosa risorsa se utilizzata sapientemente. Tutto ciò potrebbe infatti semplificare la vita dei ricercatori, facendogli risparmiare tempo prezioso, nonostante poi siano sempre loro in prima linea a perfezionare ulteriormente la traduzione.