I grafici a torta sono odiati dagli esperti, ecco il perché

grafici a torta, nonostante la loro popolarità, sono spesso evitati dagli esperti in analisi dei dati. Questi grafici, che rappresentano percentuali numeriche con fette circolari, possono facilmente distorcere le informazioni e diventare difficili da leggere, soprattutto quando presentano più di due categorie.

La loro circolarità manca di un punto di riferimento comune, rendendo arduo distinguere le dimensioni relative delle varie fette. Un esempio evidente di questa problematica si presenta quando si confrontano grafici a torta con diverse categorie simili. In questi casi, diventa quasi impossibile determinare quale categoria sia la più grande.

Inoltre, i grafici a torta diventano ancora più complicati quando includono molte categorie, con fette minuscole, etichette poco chiare e una gamma caleidoscopica di colori che rendono l'interpretazione difficile per chiunque, e ancor più per le persone con daltonismo. L'aggiunta di effetti tridimensionali può portare a rappresentazioni ancora più ingannevoli dei dati.

Ad esempio, fette di dimensioni uguali possono apparire diverse a seconda dell'angolo e della posizione della fetta nel grafico. Nonostante i problemi noti, questi grafici continuano a essere ampiamente utilizzati in articoli di giornale, tesi di dottorato, sondaggi politici, libri, giornali e rapporti governativi. La loro popolarità potrebbe essere dovuta al fatto che sono visivamente attraenti e facili da creare, anche se ciò non giustifica il loro uso improprio.

Come alternativa, gli esperti raccomandano l'uso di grafici a barre. Questi presentano i dati in modo lineare, rendendo più facile per l'occhio umano confrontare le dimensioni relative delle categorie. Tuttavia, anche quelli a barre possono essere resi meno efficaci se vengono aggiunti effetti tridimensionali.

Insomma, meglio usarli con parsimonia e preferire alternative più "digeribili" per una rappresentazione più accurata e comprensibile dei dati. A proposito: sapete che secondo la matematica il modo con cui tagliamo le torte è sbagliato?