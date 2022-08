Un grammo di sale può fare la differenza tra la vita e la morte in milioni di casi

Il consumo di troppo sale non fa per nulla bene al nostro corpo. La scienza lo sa da tantissimo tempo e per questo motivo sta cercando di sensibilizzare il messaggio che il consumo dall'alimento, se si abbonda, può essere mortale. Perfino la riduzione di 1 semplice grammo è importante per salvare milioni di vite.

Osservando i dati sulla salute degli adulti in Cina, infatti, gli autori dello studio pubblicato sulla rivista BMJ Nutrition, Prevention & Health stimano che una riduzione di appena 1 grammo dell'assunzione giornaliera di sale sarebbe sufficiente per prevenire 9 milioni di casi di ictus e infarto (di cui 4 sarebbero letali) da qui al 2030.

In Cina, per farvi capire, il consumo medio di sale è di circa 11 grammi - un dato molto al di sopra dei 5 grammi raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - e per questo motivo sono state inventate le bacchette che rendono i cibi salati. Oltre al primo caso, gli scienziati hanno simulato anche altri due scenari: una riduzione di 3,2 grammi al giorno (del 30% rispetto alla media) entro il 2025 e la riduzione dell'assunzione di sale ai 5 grammi raccomandati dall'OMS entro il 2030.

Se tali obiettivi dovessero essere raggiunti, si potrebbero prevenire fino al doppio dei decessi correlati a malattie cardiovascolari - è risaputo che per prevenire gli attacchi di cuore basta un pizzico di sale in meno. Nel frattempo, il governo cinese ha lanciato una campagna, rinominata Healthy China 2030, che ha l'obiettivo di far raggiungere alla popolazione, attraverso la sensibilizzazione, la quantità di sale consigliata dall'OMS.