Gran Bretagna: incentivi sulle assicurazioni per le vetture con Tesla Autopilot

Il più importante assicuratore della Gran Bretagna,, offrirà a tutti i conducenti di vettureconuno sconto del 5% sull'assicurazione annua. Attraverso questa decisione, Direct Line vuole incoraggiare gli utenti ad utilizzare il potente strumento della società di

La mossa arriva in un momento in cui Tesla sta cercando di convincere gli assicuratori del Regno Unito che i propri veicoli basati sull'Autopilot sono statisticamente più sicuri dei conducenti fisici. Direct Line, in una dichiarazione rilasciata, però, ha predicato calma ed ha affermato che allo stato attuale è ancora prematuro quantificare la sicurezza del software della compagnia di Elon Musk, nonostante i risultati dei numerosi test effettuati nel corso degli ultimi mesi.

"Allo stato attuale, il conducente è saldamente al comando del proprio veicolo, nonostante l'Autopilot, il che offre a Direct Line una grande opportunità per prepararsi al futuro" ha dichiarato Dan Freedman, head of Motor Development, di Direct Line.

Direct Line venderà polizze assicurative per specifiche per le vetture Tesla, che a sua volta dovrà fornire loro informazioni sulle funzioni per permettere alla compagnia assicurativa di calcolare la polizza da offrire ai clienti.

Il sito di Tesla sostiene che il pilota automatico è in grado di adattare la velocità alle condizioni del traffico, e può fornire risposte immediate e tempestive nel caso in cui altri conducenti cambino improvvisamente corsia.

"Il nostro obiettivo è offrire premi competitivi ai nostri clienti", ha aggiunto Freedman.