Gran Bretagna: scoperto un raro elmo vichingo perfettamente conservato

Negli anni '50 dei lavoratori che scavavano trincee fognarie a Yarm a Stockton-on-Tees, nel nord-est dell'Inghilterra, trovarono un elmo arrugginito. Si tratta solo del secondo elmo vichingo quasi completo mai trovato. Le sue origini sono note, ma solo recentemente uno studio ha confermato che fa parte di un raro esempio di armatura vichinga.

A discapito delle credenze comuni, i vichinghi non indossavano elmi con corna e non li hanno mai utilizzati. Questa credenza è stato infatti creata da un costumista d'opera del XIX secolo per un'esibizione della classica saga norrena di Wagner Der Ring des Nibelungen. Gli elmi vichinghi autentici sono una scoperta rara perché dopo che gli anglo-scandinavi e sassoni in Gran Bretagna divennero cristiani nel X secolo, smisero di essere sepolti nelle tombe con i loro copricapi.

Alla prima scoperta dell'elmo, infatti, non c'era praticamente nulla con cui confrontarlo. Tuttavia, un progetto guidato dal dott.Chris Caples, ha dimostrato che si tratta di un autentico elmo del IX-XI secolo fabbricato nel nord dell'Inghilterra, paragonabile all'unico altro elmo vichingo intatto confermato mai trovato a Gjermundbu, In Norvegia.

Noto come Spangenehelme, era un popolare elmetto da combattimento europeo medievale. Lo studio è stato condotto principalmente per capire come abbia fatto la protezione per la testa a sopravvivere fino al suo ritrovamento. "Inizialmente è stato conservato in condizioni di ristagno d'acqua, solo successivamente è stato danneggiato e ha iniziato a corrodersi. Fortunatamente, è stato scoperto prima che corrodesse completamente."

Questo è il primo elmo anglo-scandinavo confermato mai trovato in Gran Bretagna e, di conseguenza, il secondo unico elmetto vichingo mai trovato al mondo. Rimanendo in tema: recentemente è stata trovata una toilette vichinga dell'epoca.