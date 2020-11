Gran Finale Black Friday Unieuro: sconti sui TV OLED e QLED ed AirPods Pro

Sebbene il Black Friday sia ormai passato, il Gran Finale del Change Black Friday di Unieuro continua e sarà disponibile fino al 30 Novembre, con tante promozioni e sconti a partire dal 30% su tantissimi prodotti con prezzo al di sopra dei 299 Euro. Quest'oggi ci soffermiamo sui TV e sulle AirPods Pro.

Partendo proprio dagli auricolari di Apple, il prezzo proposto da Unieuro è di 209,90 Euro, per un risparmio del 24% rispetto ai 279 Euro di listino, pari a 69,10 Euro di differenza.

Per quanto riguarda i TV, partendo dagli OLED non possiamo non partire dal Sony KD65A8 da 65 pollici, che passa a 1999 Euro, il 28% in meno rispetto ai 2799 euro di listino. In sconto però troviamo anche l'LG OLED55CX6LA da 55 pollici, a 1299 Euro, mentre l'OLED55BX6LB da 55 pollici viene riproposto a 999 Euro.

Tra i QLED di Samsung troviamo il QE55Q70TAT da 55 pollici a 699 Euro, il 36% in meno dai 1099 Euro di listino. Il QE65Q80TAT da 65 pollici invece passa a 1299 Euro, rispetto ai 1999 Euro imposti dal produttore: il risparmio è del 35%. Infine, il QE65Q800TAT da 65 pollici viene proposto a 2499 Euro.

Il Change Black Friday di Unieuro continuerà fino al 30 Novembre, e per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.