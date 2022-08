Alcuni granchi si sono persi tra le aragoste, li vedi? Simpatica verifica visiva

Il periodo delle ferie è arrivato per molte persone, forse anche per te. Puoi però andare tranquillo: la voglia di mettersi alla prova è sempre presente e non ti lasceremo dunque solo in questi giorni. Siamo infatti pronti a presentarti la "verifica visiva" dei granchi persi tra le aragoste.

Riportata in auge da Jagran Josh, l'illustrazione gira già da un po' sul Web ed è opera dell'artista ungherese Gergely Dudás, specializzato in quelle che vengono definite "illusioni ottiche" dalla fonte. Si fa quindi riferimento a una persona nota tra gli amanti di questa tipologia di enigmi, in grado di intrattenere particolarmente gli utenti che vogliono mettersi alla prova (anche se, in realtà, alcuni enigmi hanno un reale valore per gli scienziati).

Al netto di chi ha creato la "verifica visiva", ciò che risulta divertente per te è provare a scovare i granchi che si nascondono tra le aragoste. Potrebbe non essere un compito facile: pensa che in alcuni casi sono stati dati agli utenti 11 secondi per provare a risolvere la questione. Tuttavia, visto il periodo estivo, abbiamo deciso di evitare di mettere un limite di tempo ristretto questa volta, così da consentirti di rilassarti ulteriormente.

Se sei alla ricerca quantomeno di un indizio, devi sapere che in totale ci sono quattro granchi. Questi simpatici animali si sono nascosti bene e può dunque non risultare semplice scovarli, ma vedrai che, una volta fatto, ti chiederai come hai fatto a non trovarli prima.

Se ti sei divertito con questa "verifica visiva" e hai ancora un po' di tempo libero, potresti pensare di dare un'occasione all'enigma della farfalla, anch'esso in grado di confondere la vista tramite l'uso dei colori.