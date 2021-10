I granchi vengono incantati dai campi elettromagnetici dei cavi marini, ed è un problema

Secondo quanto riportato sul Journal of Marine Science and Engineering, i granchi che vivono sul fondale marino sembrano essere ipnotizzati dai campi elettromagnetici dei cavi sottomarini. Il risultato? Questi campi potrebbero far indugiare di più le creature sul fondo del mare e addirittura portare a dei cambiamenti cellulari.

Gli scienziati hanno studiato una popolazione di 60 granchi marroni esponendoli a diverse intensità di un campo elettromagnetico. É stato scoperto che i campi elettromagnetici più forti - simili quindi a quelli sottomarini - attiravano di più le creature, e diventavano meno attivi quando si trovavano vicino, come se fossero ipnotizzati (i granchi sono suscettibili anche ai rumori delle navi).

Questo effetto sicuramente indesiderato, potrebbe avere un profondo effetto sulla migrazione, il foraggiamento e l'attività di accoppiamento dei granchi. "I cavi sottomarini emettono un campo elettromagnetico di 500 microTesla, che è circa il 5% della forza di un magnete nella porta del tuo frigorifero. I granchi sembrano essere attratti da esso e si siedono fermi", ha dichiarato il dottor Alastair Lyndon, autore dello studio e professore della Heriot-Watt University. "Se non si muovono, non cercano cibo o cercano una compagna".

Il cambiamento nei livelli dell'attività porta anche a cambiamenti nel metabolismo dello zucchero; immagazzinando più zuccheri e producendo meno acido lattico. "Abbiamo scoperto che l'esposizione a livelli più elevati dell'intensità dei campi elettromagnetici modifica il numero di cellule del sangue nei corpi dei granchi. Ciò potrebbe avere una serie di conseguenze, come renderli più suscettibili alle infezioni batteriche", secondo il dott. Kevin Scott della stazione marittima di St Abbs.

Nonostante siano presenti qui da molto tempo, sono stati fatti davvero pochissimi studi sull'effetto dei cavi sottomarini sulla vita marina. "Una potenziale soluzione potrebbe essere quella di seppellire i cavi nel fondo marino. Tuttavia, ciò può essere costoso, rende la manutenzione più difficile e in alcune località non è possibile", afferma infine il dott. Lyndon. Ecco, inoltre, gli effetti di una fuoriuscita dell'oro nero su queste creature: il petrolio ha creato granchi mutati e con tumori.