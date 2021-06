La grandezza del Megalodonte è sottovalutata: forse era più grande del previsto

Conosciamo tutti il megalodonte (Otodus megalodon), il più grande squalo mai esistito sulla Terra e che si è estinto circa 3,6 milioni di anni fa. Le sue dimensioni sono sempre state oggetto di dibattito, e i ricercatori sono riusciti a ricostruire le sue dimensioni a partire da denti e vertebre fossili.

Sulla rivista Palaeontologia Electronica, però, gli esperti sono riusciti a determinare le dimensioni della creatura in un modo più accurato che mai. Secondo quanto riportato dai paleontologi, infatti, lo squalo preistorico potrebbe essere stato più grande di quanto si pensasse in precedenza.

I ricercatori solitamente calcolano le dimensioni della creatura in base alla relazione tra le dimensioni dei denti e la lunghezza totale del corpo. C'è però un problema che sorge quando si applica questo metodo: le dimensioni e la forma dei denti di squalo variano a seconda della loro posizione all'interno della bocca.

Indentificare la posizione all'interno della mascella, quindi, è molto importante prima di fare delle stime sulla grandezza dello squalo estinto. Nel nuovo studio, gli scienziati hanno deciso di attuare un calcolo differente: misurando la larghezza del dente invece dell'altezza, sviluppando quindi un nuovo modello per decretare la dimensione di queste creature.

Quanto era grande il megalodonte secondo il nuovo modello? Ricerche precedenti hanno stabilito che la sua dimensione fosse di circa 15-18 metri, mentre i nuovi calcoli indicano che lo spaventoso gigante fosse in realtà grande all'incirca 20 metri (potrete osservare un confronto in calce alla notizia). Ovviamente, così come sottolineano gli autori dello studio, non tutte le creature hanno la stessa dimensione.

Qui potrete trovare molte altre curiosità sul megalodonte, mentre questo potrebbe essere il motivo della sua estinzione.