I grandi addii del 2021 del mondo tech: da LG a Yahoo, scopriamoli insieme

In un anno attanagliato da una crisi dell'industria senza precedenti e lo spettro del Covid dietro ogni angolo, siamo riusciti comunque a raggiungere importanti traguardi in ambito scientifico e tecnologico, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale sui più grandi eventi scientifici del 2021.

Ma quali sono stati invece, i flop, i progetti sfumati e i servizi che hanno chiuso battenti negli ultimi 12 mesi?

Non sono stati pochi gli addii, alcuni particolarmente ingombranti nel cuore degli appassionati. Si parte dalla fine di Yahoo! Answer, protagonista illustre degli ultimi sedici anni delle vite di milioni di utenti, ma al suo fianco c'è stato un commiato altrettanto importante. Parliamo dell'addio ufficiale di LG agli smartphone, senza possibilità d'appello o passaggio di testimone.

Protagonista indiscusso degli ultimi mesi è stato senza dubbio il Metaverso, accompagnato da progetti e investimenti più o meno importanti per tutto il settore tech, incluso tutto quel frangente che affonda le sue radici nella tecnologia blockchain. Ebbene, nonostante si tratti di un mercato florido, redditizio e in grande espansione, in fin dei conti tutti sappiamo di aver dovuto dire addio a qualcosa. Sì, stiamo parlando del metaverso annunciato da Zuckerberg. Una conquista, diranno in molti, accompagnata però dall'addio al gruppo Facebook, seppur solo formale, in favore di un rebranding dell'identità aziendale che ora prende il nome di Meta.

È notizia degli inizi di dicembre, invece, l'ultimo saluto di Google a un pezzo della sua storia. L'addio a Google Toolbar è avvenuto senza particolari cerimonie o annunci, ma chi è stato battezzato alla tecnologia nei primi anni 2000 saprà riconoscerne il ruolo cruciale nello sviluppo degli standard odierni.

Infine, come non parlare del lancio ufficiale di Windows 11. L'ultima iterazione del Sistema Operativo di Microsoft porta in dote quanto di buono era riuscita a raggiungere con la versione precedente, arricchendo l'esperienza di nuove integrazioni e ottimizzazioni, oltre a un'approccio stilistico leggermente rielaborato. A farne le spese, per molti PC, è stato il glorioso Windows 10, che ci ha accompagnato per diversi anni e a cui in molti abbiamo detto addio con qualche indugio di troppo. Il supporto, tuttavia, terminerà ufficialmente solo nel 2025.

