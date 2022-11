Uno dei più grandi e avanzati telescopi della Terra messo KO dagli hacker

Così come hanno recentemente affermato le autorità competenti, l'Osservatorio Atacama Large Millimeter Array (ALMA) in Cile - uno dei telescopi più grandi della Terra - è stato colpito da un attacco informatico che ha portato offline il suo sito Web e lo ha costretto a sospendere tutte le osservazioni.

Dopo che gli hacker hanno nascosto dei malware all'interno delle foto del James Webb, adesso sembrano aver colpito un altro bersaglio. In particolare, ALMA ha contribuito a scattare la prima immagine di un buco nero nel 2019, durante l'alleanza avvenuta grazie allo sforzo dell'Event Horizon Telescope.

Fortunatamente l'insieme di 66 antenne ad alta precisione non è stato compromesso in alcun modo, e lo stesso vale per i dati scientifici raccolti da quegli strumenti. Dal 2013, ALMA è diventato il più grande progetto astronomico da terra al mondo, secondo l'European Southern Observatory, e ci vorrà ancora molto tempo prima di essere superato.

Come potrete immaginare, quindi, l'osservatorio è molto utilizzato dagli scienziati, che ogni giorno fanno affidamento sul sistema per esplorare e conoscere i segreti del nostro universo. Migliaia di astronomi in tutto il mondo fanno affidamento sulle sue osservazioni, mentre in loco ci sono ben 300 esperti che ci lavorano.

Attualmente "non è ancora possibile stimare una data per il ritorno alle normali attività", sostiene la pagina ufficiale dell'Osservatorio su Twitter.