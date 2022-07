Quanto sono grandi le balenottere azzurre? L'animale più grande della Terra

Milioni di anni fa sono esistite sicuramente creature colossali, ma anche oggi quelle che vivono sul nostro pianeta non scherzano, come ad esempio le balenottere azzurre. L'animale più grande della Terra, che dopo 100 anni è tornato finalmente in Antartide.

Stiamo parlando di creature che possono raggiungere lunghezze di 33 metri, circa due e mezzo volte l'altezza di un brachiosauro e sei volte l'altezza di una giraffa. Anche il loro peso è spaventoso: una balenottera azzurra raggiunge circa le 200 tonnellate, con un cervello di circa sette chilogrammi; ma non è il più grande del mondo, perché il primato - con nove chili in media - appartiene al Capodoglio.

Di altre dimensioni è invece il cuore della balenottera, che pesa fino a 200 chilogrammi e con una grandezza di circa 1,5 per 1,2 metri. Una domanda sorge a questo punto: perché sono così grandi? Qual è il loro vantaggio? "Per competere per il krill, si sono evoluti per l'efficienza sulle lunghe distanze a scapito della manovrabilità", spiega lo scienziato Eric M Keen in un articolo per Scientific American nel 2020.

"La grandezza è la chiave della dieta della balenottera azzurra, ma la grandezza si aggiunge anche al bilancio energetico complessivo... [la] balenottera azzurra è rimasta intrappolata in un circolo tautologico di specializzazione: deve essere abbastanza grande per poter mangiare abbastanza per essere grande."

In un giorno, infatti, le creature mangiano da 20 a 50 milioni di calorie. “Si tratta di circa 70-80mila Big Mac. Probabilmente decenni del nostro mangiare sono un giorno per loro", aggiunge lo scienziato. "È piuttosto notevole."