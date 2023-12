Quali sono i grandi enigmi rimasti della storia della vita sulla Terra?

Con la fine dell'anno, si affollano le domande sui misteri irrisolti della vita sulla terra. Alcuni giornalisti hanno interpellato importanti esperti di biologia, ecologia ed evoluzione su quali sono gli enigmi ancora irrisolti della storia della vita sulla Terra. Le loro risposte hanno chiarito i prossimi obiettivi della ricerca.

A differenza da quanto genericamente si crede, sono tante le questioni considerate irrisolte nelle scienze che studiano la vita sulla Terra. Per esempio, gli zoologi non sanno ancora davvero quante specie devono essere ancora scoperte e descritte, non solo fra gli invertebrati e i batteri, ma anche nei più voluminosi e rumorosi uccelli.

Secondo Andy Purvis, curatore del Museo di Storia Naturale di Londra, le specie ancora non scoperte sono milioni, visto che alcune stime vedono attualmente presenti sulla Terra oltre 100 milioni di specie animali.

Altri scienziati invece, come la dottoressa Corrie Moreau, vorrebbero ottenere maggiori informazioni relative all'origine stessa della vita, come osservare in prima persona la grande esplosione del Cambriano. Essa avvenne a partire da 538 milioni di anni fa e ha permesso alle specie animali di ottenere la diversità morfologica che è possibile osservare oggi.

Uno dei quesiti più importanti che si pongono i biologi è come gli animali influenzano complessivamente i cicli e il funzionamento della Terra, visto che in generale alcune specie sembrano avere un impatto diretto sul surriscaldamento globale. Per esempio, i ragni determinano dove crescono le piante e possono persino aiutarle a riprendersi dopo un’eruzione vulcanica, catturando indirettamente i loro semi nelle loro ragnatele.

È fondamentale anche capire quanto il nostro pianeta riuscirà a sostenere la nostra specie, se andremo crescendo di altri miliardi di individui nel corso di questo secolo. Gli effetti sul nostro pianeta di un'altra crescita demografica sono infatti sconosciuti e potrebbero destabilizzare la biosfera completamente.

Misterioso è anche il ruolo dei microbi nel mantenimento delle condizioni ecologiche di molti habitat, ma l'enigma considerato più importante da Robert Watson, esperto di clima, è quello inerente la fine della Corrente del Golfo, la corrente oceanica che consente all'Europa Settentrionale di godere di inverni miti.

Secondo gli esperti quando lo scioglimento dei ghiacciai sarà completo, questa corrente svanirà provocando gravi danni a tutto il pianeta. Urge quindi produrre nuovi strumenti statistici e informatici, affinché gli scienziati possano migliorare i loro modelli e comprendere meglio i rischi che stiamo correndo.