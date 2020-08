Quanto sono grandi le lune del nostro Sistema Solare? Questa animazione ce lo mostra

Non solo la Luna, all'interno del nostro Sistema Solare esistono tantissimi altri satelliti, più dei pianeti stessi. Basti pensare che Saturno, il mondo che ha più lune di tutti gli altri, ne ha ben 82. Certo, non tutti questi corpi celesti sono massicci e grandi come il nostro satellite, e un nuovo video ce lo mostra.

Il canale YouTube MetaBallStudios, infatti, ha realizzato una nuova animazione che mostra come sarebbero le lune del nostro sistema solare se fossero sulla Terra. Il video, che potrete trovare allegato in questo notizia, ci mostra inizialmente la luna più piccola di Saturno, grande all'incirca quanto New York City, arrivando fino alla più grande di Giove: Ganimede, la luna più massiccia del nostro Sistema Solare.

Il corpo celeste in questione ha ben 5.268 chilometri di larghezza. Una missione dell'Agenzia spaziale europea (ESA), prevista per il lancio nel 2022, ha proprio l'obiettivo di studiare questo oggetto, insieme a Callisto ed Europa, le altre lune di Giove. Questi, infatti, sembrano essere i luoghi più probabili dove trovare la vita.

Recentemente il veicolo spaziale Juno ha osservato i polo nord di Ganimede. Il ghiaccio presente sulla superficie, specialmente ai poli, è molto diverso da quello che abbiamo sulla Terra. Si chiama "ghiaccio amorfo", si distingue per una mancanza di ordine a lungo raggio nella sua disposizione atomica e viene prodotto principalmente dal raffreddamento rapido di acqua liquida.