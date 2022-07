Grandi novità per app Android: niente più pubblicità a schermo intero 'a sorpresa'!

In seguito alla reintroduzione dei controlli sui permessi delle applicazioni, Google agisce nuovamente sul suo Play Store per smartphone Android rivedendo le politiche riguardanti gli annunci a schermo intero all’interno delle app, e non solo. A partire dal 30 settembre 2022 ci saranno novità importanti per applicazioni e giochi su Android.

Si parte proprio dalle pubblicità più noiose agli occhi degli utenti. Sarà capitato a tutti di incorrere in annunci pubblicitari a sorpresa mentre si gioca o si utilizza un’applicazione. Ebbene, da fine settembre in avanti gli sviluppatori non potranno più pubblicarli in momenti "imprevisti" in cui potrebbero interferire con le interazioni regolari con il loro prodotto.

Non viene vietata la riproduzione di pubblicità a schermo intero, di qualsiasi durata, bensì viene proibita la riproduzione “a sorpresa” senza possibilità di skip, e imposta la possibilità di saltarle entro 15 secondi se non vengono attivate esplicitamente dall’utente in momenti adeguati. Gli unici sviluppatori esclusi sono quelli di servizi streaming di contenuti multimediali.

Altra modifica che verrà applicata dal 30 settembre richiederà agli sviluppatori di includere un metodo facilmente accessibile per gestire o annullare gli abbonamenti a un’app: possono essere processi in-app, rimando al Subscription Center o collegamento a un sito Web dedicato.

Ancora, Google ha deciso di agire in maniera diretta contro le app che condividono disinformazione riguardante la salute: con la diffusione del COVID-19 nel 2020 esse sono diventate un grave problema e, pertanto, Google opterà per la rimozione immediata di tali prodotti “se contengono fuorvianti indicazioni sulla salute che contraddicono il consenso medico esistente o causano danni agli utenti”. Questa regola entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 31 agosto.

Ultima novità che prenderà forma nella stessa data riguarda le inserzioni del Play Store che impersonano o implicano in altro modo connessioni con marchi e organizzazioni noti: essendo il furto d’identità vietato in ogni forma, dal 31 agosto Google agirà anche su tutti i casi limite prima non considerati.

Nel mentre, Google Play ha cambiato logo per celebrare i suoi 10 anni.