Grandi novità per Twitter-X: chiamate e videochiamate gratis per tutti!

Mentre Elon Musk lancia il servizio XMail, che sfida Gmail di Google, X si riempie di nuove funzioni aggiuntive: tra quelle lanciate negli ultimi giorni abbiamo le chiamate e le videochiamate gratis per tutti gli utenti, ma anche i livestreaming negli Spazi X: di cosa si tratta, di preciso?

Andiamo con ordine: le videochiamate su Twitter-X sono arrivate lo scorso ottobre, ma per qualche mese sono state una funzione esclusiva degli abbonati a X Premium (la sottoscrizione a pagamento precedentemente nota come Twitter Blue). Ora, invece, X sta rendendo le videochiamate disponibili per tutti, e lo stesso vale per le chiamate audio. La conferma è arrivata dallo sviluppatore di Twitter Enrique Barragan, che ha però aggiunto che la feature sarà rilasciata gradualmente dapprima su iOS e poi su Android.

In effetti, già a fine gennaio Elon Musk aveva anticipato che le chiamate audio e video sarebbero arrivate per tutti nel giro di qualche settimana, e ora il suo social network sembra aver mantenuto la promessa. Una FAQ di X spiega infatti che tutti gli utenti potranno inviare e ricevere le chiamate audio: per poter contattare un altro utente in questo modo, però, dovrete seguirvi reciprocamente e dovrete aver scambiato almeno un messaggio diretto in passato.

Inoltre, un post sul profilo X di X (ebbene sì: anche i social hanno i social) ha confermato che gli Spazi Twitter ora consentono lo streaming video. Twitter Spaces è stato lanciato nel 2021 come strumento di conversazione tra utenti, ma fino ad oggi è stato limitato al solo audio. D'ora in poi, gli utenti potranno decidere di aggregarsi ad uno Spazio attivando la fotocamera del proprio PC o smartphone e trasmettere il proprio video in diretta, accanto all'audio.

Saranno però i creatori e i moderatori di ciascuno Spazio a decidere se abilitare le video-conversazioni o meno, dal momento che non tutti gli Spaces saranno aperti di default alle trasmissioni video. Anche in questo caso, comunque, il rollout della funzione sembra andare a rilento: al momento, essa dovrebbe essere disponibile su alcuni dispositivi iOS, mentre per i device Android potrebbe farsi attendere più a lungo.