Grandi novità per YouTube, da nuovo design alla visualizzazione di ogni fotogramma

Quasi due settimane fa abbiamo assistito la lancio degli Handle su YouTube, un assaggio delle tante novità in arrivo a ottobre per la piattaforma di streaming. Giusto oggi, 24 ottobre 2022, gli sviluppatori hanno svelato una serie di nuove feature per il servizio, tra cui un nuovo design che si attiva con la modalità scura su smartphone e Web.

Tramite il blog ufficiale, il team di YouTube ha svelato progressivamente una serie di funzionalità inedite e di cambiamenti per l’app, a partire dalla Ambient Mode: utilizzando il campionamento dinamico del colore, questa modalità inedita introduce una sfumatura dei colori dal video alla zona sottostante, con l’intento di creare un effetto estetico distinguibile e piacevole all’occhio. Questa funzione sarà disponibile su app mobile e su Web per i dispositivi che hanno attivo il tema scuro.

Altra novità per smartphone riguarda il “pinch to zoom”: per ingrandire una porzione del video basterà il classico movimento con due dita su schermo da noi utilizzato per un’immagine qualsiasi. Questa funzionalità, peraltro, era in fase di test per gli utenti Premium da agosto, ma oggi arriva per tutti gli utenti.

Dulcis in fundo, arriva la visualizzazione fotogramma per fotogramma dei video. Toccando il cursore di avanzamento è possibile selezionare l’attimo esatto di interesse per mandare avanti un filmato o tornare indietro, beccando proprio il frame che si vuole ottenere su schermo, magari per scattare qualche screenshot.

Non mancano anche altri cambiamenti minori all’interfaccia, che sicuramente noterete utilizzando l’applicazione nel corso dei prossimi giorni.

È invece notizia di pochi giorni fa l’incremento di prezzo per YouTube Premium in vari mercati.