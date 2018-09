Grandi passi avanti per l'esperimento DUNE, che vuole svelare il mistero dei neutrini

Il più grande rilevatore di neutrini ad argon liquido al mondo ha appena identificato il suo primo neutrino: inizia così la storia del Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE). L'obiettivo della missione è svelare il mistero che si cela dietro ai neutrini, le particelle di materia definite fantasma che viaggiano nello spazio.

I neutrini attraversano continuamente il nostro corpo, viaggiando indisturbati senza entrare in "collisione" con il resto della materia: non interagiscono a livello elettromagnetico e risultano quindi invisibili a qualunque telescopio di cui disponiamo.

I neutrini sono leptoni ed interagiscono solo tramite forza gravitazionale (avendo una massa, anche se piccolissima) e la forza nucleare debole. Il fatto che la forza debole abbia un raggio d'azione estremamente corto, rende incredibilmente ardua l'identificazione di un neutrino, motivo per cui questi passano per lo più indisturbati attraverso il nostro pianeta.

Gli scienziati pensano che scoprire i misteri dei neutrini ci aiuterà a capire perché viviamo in un universo fatto di materia.

Il ProtoDUNE detector che ha compiuto la prima rilevazione è un gigantesco cubo costruito al CERN di Ginevra e si trova al Fermilab in America, presso Chicago. Questo è solo uno dei prototipi di quello che sarà il prossimo DUNE detector, 20 volte più grande di quello attuale, che dovrebbe essere attivo nel 2026. In totale il Fermilab disporrà di 4 moduli per rilevare neutrini.

Questi cubi, mostrati nella in calce alla news, sono riempiti di argon liquido tenuto alla temperatura di -184 °C (più la temperatura è bassa e meno le particelle sono in movimento). L'argon liquido riesce a tener traccia dei neutrini che entrano in collisione con i nuclei di argon stesso: l'impatto produce particelle elettricamente cariche che possono essere identificate da sensori sofisticati che ricreano immagini tredimensionali.