Grandi problemi per il telescopio Hubble: si è spento e lotta per la sua 'vita'

Tutte le cose belle sono destinate a finire: l'amore, i fiori, le stelle e anche il telescopio spaziale Hubble. L'osservatorio veterano della NASA, che negli anni ci ha regalato panorami mozzafiato del cosmo, è in grave pericolo. Secondo quanto condiviso dalla NASA stessa, infatti, il computer di bordo ha riscontrato seri problemi.

Questo guasto improvviso ha causato la chiusura di tutte le attività astronomiche in corso. L'osservatorio è inattivo da domenica e il PC di bordo potrebbe essersi guastato a causa di una scheda di memoria difettosa. L'agenzia spaziale americana sta cercando di ripristinare il collegamento con lo strumento.

Se questi sforzi avranno successo, l'osservatorio orbitale sarà sottoposto a dei test per 24 ore prima che la NASA tenti di riavviare i suoi strumenti scientifici. Il computer che ha riscontrato problemi è stato installato nel 2009. Nonostante l'età (Hubble è stato lanciato nel 1990) il telescopio continua in modo grandioso a scrutare l'Universo... anche se il conto alla rovescia per la sua dipartita si riduce sempre di più.

Il successore di Hubble sarà il telescopio spaziale James Webb, che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno in cima a un razzo europeo Ariane. Lo strumento in questione è stato rinviato più volte negli ultimi anni e, a differenza del suo predecessore, una volta lanciato non potrà ricevere alcun tipo di manutenzione manuale poiché opererà a 1,5 milioni di km dalla Terra.

Nel frattempo, non possiamo far altro che tenere le dita incrociate per Hubble, il telescopio con gli occhiali.