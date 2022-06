Grandi promesse da AMD per le Radeon RX 7000: avranno anche un ray-tracing migliorato

Dopo aver scoperto le specifiche della misteriosa GPU Navi 3X della Radeon RX 7000 top di gamma, arrivano oggi alcune nuove indiscrezioni sulle schede video di nuova generazione del colosso di Sunnyvale. A quanto pare, infatti, AMD sembra aver confermato che le schede raggiungeranno velocità di clock molto più alte rispetto alle GPU RDNA2.

A riportare la notizia è WCCFTech, che ha scandagliato i documenti dell'AMD Financial Analyst Day 2022 dello scorso 10 giugno. Durante un panel della giornata, infatti, pare che il Vice Presidente della sezione Engineering del Radeon Technology Group David Wang abbia confermato che le GPU RDNA3 garantiranno migliori capacità di Ray-Tracing e delle velocità di clock più elevate di quelle delle schede RDNA2 di attuale generazione.

Durante il panel, infatti, Wang avrebbe spiegato che "RDNA3 è la nostra prima architettura per il gaming ad utilizzare l'architettura a 5 nm di TSMC, insieme alle sue avanzate tecnologie di packing per i chip. Un'altra importante innovazione riguarda delle Compute Units la cui architettura è pensata per sfruttare appieno le tecnologie del Ray-Tracing e per garantire delle velocità di clock ancora più elevate, migliorando l'efficienza energetica delle schede".

In effetti, già qualche tempo fa era emerso che le GPU Radeon RX 7000 saranno molto efficienti in termini energetici, con dei consumi simili alle RX 6000 di attuale generazione. Inoltre, sempre nello stesso panel, Wang ha confermato che le GPU AMD di nuova generazione supporteranno anche lo standard DisplayPort 2.0 per i display HDR.



Resta comunque ancora da capire come se la caveranno i ray-tracing core di seconda generazione delle Radeon RX 7000 a confronto con quelli di terza generazione delle RTX 40 di NVIDIA, mentre ancora sconosciute sono le performance effettive delle GPU RDNA3, benché secondo AMD il salto generazionale rispetto alle Radeon RX 6000 sarà decisamente pronunciato.