Grandi sconti sui Lenovo IdeaPad Gaming e sui desktop con grafica RTX

Periodo di grandi sconti in casa Lenovo: dopo aver dato un'occhiata ai migliori Ideapad Chromebook in offerta a partire da 230 euro, torniamo a scandagliare il vasto catalogo del produttore per segnalarvi le migliori proposte "value", sia notebook che desktop, per il gaming.

Oltre all'ormai iconico brand Legion By Lenovo e alla nuova gamma LOQ, infatti, Lenovo offre ottime soluzioni da gioco anche tra le fila dei suoi prodotti IdeaPad e IdeaCentre.

In questi giorni e fino al 10 giugno 2023, su Amazon Italia si potranno acquistare a prezzo scontato questi notebook:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 16" IPS 165Hz - Intel Core i5-12450H, RTX 3050, 8/512GB, Windows 11 - 999 euro

Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 15.6" IPS 120Hz, Intel Core i5-12450H, RTX 3050 Ti, 16/512GB, Windows 11 - 1099 euro

Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 15.6" IPS 120Hz, Intel Core i7-12650H, RTX 3060, 16/512GB, Windows 11 - 1399 euro

Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 16" IPS 165Hz, Intel Core i7-12650H, RTX 3060, 16/512GB, Windows 11 - 1549 euro

A questi interessanti notebook si aggiungono, poi, i seguenti desktop IdeaCentre:

Lenovo IdeaCentre Gaming 5 - Ryzen 5 5600G, 8/512GB, RTX 3050, Windows 11 - 1099 euro

Lenovo IdeaCentre Gaming 5 - Ryzen 5 5600G, RTX 3060, 8/512GB, Windows 11 - 1199 euro

Lenovo IdeaCentre Gaming 5 - Intel Core i5-12400F , 16/512 GB, RTX 3060, Windows 11 - 1299 euro

Lenovo IdeaCentre Gaming 5 - Intel Core i7-12700, 16/1TB, RTX 3060 Ti, Windows 11 - 1749 euro

Come avrete avuto modo di scoprire, ci sono decisamente parecchie opzioni da prendere in considerazione, praticamente per tutte le tasche e per chi vuole avvicinarsi al gaming senza rinunciare alla qualità e al Ray Tracing in FullHD.