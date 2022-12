Grandi Sconti Trony, TV Panasonic OLED 65' a 430 euro in meno

La slitta dei Grandi Sconti lanciati da Trony e validi fino al 16 dicembre prossimo include, tra i tantissimi dispositivi d’informatica ed elettronica, un ottimo TV Panasonic OLED da 65 pollici in offerta al 24% in meno. Vediamo le specifiche tecniche di questo televisore di ultima generazione e i dettagli della promozione.

Stiamo parlando dello smart TV Panasonic TX-65JZ1000E, già proposto in offerta in altre occasioni durante i mesi di ottobre e novembre dalla catena di distribuzione. Questo TV ha un pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale, con supporto video a HLG, HDR10+ e Dolby Vision, oltre che AMD Freesync Premium e Variable Refresh Rate per il gaming. Il comparto audio beneficia invece della codifica Dolby Atmos, e il sistema operativo è My Home Screen 6.0. Naturalmente, il decoder DVB-T2 è già incluso.

Il prezzo di listino del televisore in questione è fissato da Trony a 1.799 euro ma, per questa iniziativa pre-natalizia, scende a 1.369 euro. Le spese di spedizione ammontano a 39,99 euro e, al contrario di altre promozioni, non è possibile evitarle procedendo con il pagamento in negozio, poiché i punti vendita Trony in Italia vendono questo televisore a 1.449 euro. In altri termini, conviene prendere il TV Panasonic TX-65JZ1000E online, magari completando il pagamento in tre rate senza interessi con Klarna o sfruttando i piani a più mensilità proposti da Findomestic e Agos Ducato.

