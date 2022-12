Grandi Sconti Trony, ultime ore: non perdetevi questo TV LG OLED 2022 a meno di 1.000 euro

Il volantino degli Grandi Sconti da Trony sta per giungere alla sua conclusione, fissata alle 23:59 di oggi, 16 dicembre 2022. Trattandosi pertanto delle ultime ore di validità, vediamo al volo una delle migliori offerte disponibili: si tratta di un TV LG OLED evo 2022 a meno di 1.000 euro.

Stiamo parlando del modello LG OLED42C26LB, lanciato proprio nel corso di quest’anno all’interno della linea OLED evo di fascia alta, con un pannello OLED Ultra HD 4K da 42 pollici di diagonale. Dal comparto video evidenziamo la compatibilità con le tecnologie HLG, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ, oltre al refresh rate variabile grazie al supporto a NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, VRR e ALLM per il gaming. Il tempo di risposta, inoltre, è di 0,1 ms GtG. Lato audio figura la codifica Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è webOS 22 con decoder DVB-T2 già in dotazione sotto la scocca.

Questo televisore, perfettamente equilibrato per la visione di qualsiasi contenuto multimediale e per l’attività di gioco, costerebbe di listino 1.299 euro ma, fino a questa sera, potrà essere acquistato a 979 euro con consegna a domicilio a 14,99 euro. Il pagamento può essere completato in tre rate a tasso zero con Klarna o secondo piano proposto da Findomestic o Agos Ducato. Presso solamente alcuni punti vendita Trony, invece, scende a 999 euro circa. Insomma, per questioni di praticità conviene sempre procedere con l’acquisto tramite il sito ufficiale della catena di distribuzione italiana.

Dallo stesso volantino, peraltro, abbiamo ripreso anche un TV Panasonic OLED a 430 euro in meno.