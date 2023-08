Questo è uno dei più grandi segreti della storia americana che dura 433 anni

Il 18 agosto 1587 segna una data cruciale nella storia coloniale degli Stati Uniti: la nascita di Virginia Dare, il primo bambino inglese nato in una colonia del Nuovo Mondo, sull'Isola di Roanoke. Quello che doveva essere un momento di gioia e speranza, però, si è trasformato in uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana.

Questa era la seconda spedizione inglese a tentare di stabilire una presenza permanente nel Nuovo Mondo, dopo un tentativo fallito due anni prima.

La colonia affrontò numerosi problemi, tra cui la mancanza di risorse e tensioni con le tribù indigene vicine. John White, il governatore della colonia e nonno di Virginia, partì per l'Inghilterra in cerca di aiuto e risorse, lasciando la sua famiglia e gli altri coloni sull'isola. Tuttavia, a causa della guerra con la Spagna, White non riuscì a tornare fino a tre anni dopo, nel 1590.

Al suo ritorno, trovò l'isola deserta, con un'unica traccia: la parola "CROATOAN" incisa su un albero. Per secoli, il destino dei coloni è rimasto un enigma, alimentato da teorie e leggende. Non c'erano segni di violenza o lotta, e nessun corpo fu mai trovato.

Oggi, grazie a ricerche più approfondite e a un esame critico delle fonti storiche, sembra che il "mistero" sia stato in gran parte frutto di sensazionalismo. La parola "CROATOAN" si riferiva a un gruppo indigeno vicino, i Croatan, e le prove suggeriscono che i coloni si siano integrati con la tribù locale (a proposito, ecco la tribù più isolata della Terra).

Nonostante ciò, il mistero di Roanoke continua a esercitare un fascino irresistibile, tanto da essere soprannominato "l'Area 51 della storia coloniale".