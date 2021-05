I grandi squali bianchi al largo della costa della California stanno aumentando

Buone notizie per gli animali qualche volta: la popolazione di squali bianchi al largo della costa della California settentrionale è sana e in crescita. Precedentemente, infatti, questi esemplari stavano scomparendo dalle coste, tra le tante cose anche a causa di un predatore ancora più spietato.

Recentemente una nuova indagine sui grandi squali bianchi (Carcharodon carcharias) ha rivelato invece una popolazione adulta stabile e un leggero aumento del numero di squali subadulti, per un totale di 300 individui.

"Popolazioni robuste di grandi predatori sono fondamentali per la salute del nostro ecosistema marino costiero", ha affermato in una nota il coautore dello studio Taylor Chapple, ecologo marino dell'Oregon State University. "Quindi le nostre scoperte non sono solo una buona notizia per gli squali bianchi, ma anche per le ricche acque appena al largo delle nostre coste".

Questa identificazione individuale - che gli esperti riescono a distinguere attraverso la pinna dorsale unica delle creature - ha anche permesso ai ricercatori di seguire gli squali maschi e femmine per un lungo periodo di tempo. Nonostante il numero complessivo della popolazione sembrasse forte, la popolazione di grandi femmine bianche adulte è solo di circa 60, un dato certamente preoccupante.

"Ciò sottolinea la necessità di un monitoraggio continuo degli squali bianchi, poiché ci sono relativamente poche femmine riproduttivamente attive che forniscono alla popolazione ulteriori squali", ha affermato nella stessa dichiarazione il coautore dello studio Paul Kanive, candidato al dottorato in ecologia presso la Montana State University.

Insomma, queste creature in queste zone - per adesso - sembrano stare bene, anche se sicuramente dovranno essere controllate ulteriormente in futuro!