Grandissimo successo per la gamma X di Honor: 40 milioni di unità vendute

festeggia in anticipo il natale annunciando infatti che la società ha raggiunto il traguardo dei 40 milioni di dispositivi venduti appartenenti esclusivamente alla serie X. I dati confermano che la gamma, da Honor 4X fino al più recente 7X, è stata apprezzata molto dai consumatori.

La compagnia cinese ha inoltre rilasciato alcuni dati relativi all’ultimo arrivato della gamma, il già nominato Honor 7X, che secondo quanto riferito: l’11 novembre in Cina sono stati venduti 30.000 dispositivi nelle prime due ore di commercializzazione, mentre in India sono andate a ruba 20.000 unità in un’ora in ciascuna delle tre vendite flash organizzate.

Il successo di questo dispositivo però non conosce fine, a Londra nelle prime due settimane di commercializzazione, Honor 7X ha doppiato le vendite di Honor 6X, mentre in Russia il numero è addirittura triplicato, facendo schizzare il marchio tra i più popolari della nazione. Per finire, negli Stati Uniti Honor 7X è riuscito ad ottenere una crescita del 250% rispetto al modello precedente, in soli 10 giorni dal suo debutto.