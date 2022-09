Grano Hi-Tech: Gestire la semina attraverso intelligenze artificiali

La GoMicro, una società hi-tech australiana, ha sviluppato una tecnologia di intelligenza artificiale capace di monitorare e valutare la qualità dei cereali e delle semine. Il nuovo sistema riduce inoltre il rischio di spreco di produzione, aprendo la strada a controlli di qualità più coerenti e prezzi stabili di cereali e legumi.

La società, con sede presso il New Venture Institute di Adelaide, afferma che il loro innovativo sistema, un "valutatore multicereali", offre ai coltivatori ed ai mercati nazionali ed esteri un modo rapido e vantaggioso per classificare le colture, testando accuratamente oltre 1.200 grani in un solo campione. Un risultato eccezionale, considerando che il metodo tradizionale, basato su scanner, valuta solo 200 grani ben separati alla volta.

Il dott. Sivam Krish, CEO di GoMicro, ha affermato: "La nostra società si affida all'eccellente qualità delle fotocamere dei telefoni e dei servizi Web di Amazon, per fornire agli agricoltori di tutto il mondo valutazioni di cereali, ed altri prodotti a basso costo, con la massima precisione".

Questa nuova tecnologia di valutazione del grano è già in fase di sperimentazione anche nelle coltivazioni in India e nelle piantagioni di mais in Ghana. Inoltre, le trattative sono a buon punto per espandere il lancio del prodotto anche con un'altra grande azienda indiana di tecnologia agricola, così da essere impiegata per l'approvvigionamento di grano, mais e soia.

La tecnologia GoMicro valuta i semi ponendoli in cinque categorie, creando poi una tabella di risultati per ciascun difetto riscontrato, inclusa la percentuale di semi difettosi in ciascuna categoria. Questo consente di stabilire la qualità dei semi in modo molto più rapido ed accurato, evitando sprechi e spese inutili.

Il dottor Krish ha inoltre affermato che, grazie alla nuova tecnologia di monitoraggio, gli agricoltori potranno trarre vantaggio da valutazioni del grano di alta qualità a basso costo, così da trasformare interi raccolti in risorse digitali che potranno essere scambiate online.

"Non vediamo l'ora di rendere la nostra tecnologia accessibile e disponibile per l'intera industria del grano", ha concluso Krish.

A proposito di coltivazioni, sapete che il Teff potrebbe essere il cereale del futuro? Anche perché bisognerà trovare una soluzione a lungo termine, dato che il cambiamento climatico sta riducendo i raccolti, secondo quanto riportato dalla NASA.