Questo grattacielo non ha neanche una finestra: quali misteri nasconde al suo interno?

Conoscete già il 33 Thomas Street? Si trova a New York, già famosa per il grattacielo più sottile del mondo e si tratta dell’imponente edificio assolutamente privo di finestre, che ha fatto molto parlare di sé divenendo immediatamente famoso.

I residenti del quartiere di Tribeca a Manhattan, si sono interrogati a lungo sull'edificio 33 Thomas dall'aspetto alquanto insolito e decisamente poco invitante. Risulta infatti essere privo di finestre, con pochissime porte e una pletora di telecamere a circuito chiuso. Si tratta di una struttura dall'aspetto misterioso che fu costruita ai tempi della guerra fredda.

Nonostante le varie voci che si sono susseguite nel corso degli anni, gli esperti hanno messo a punto una serie di indizi che hanno permesso di comprenderne il suo reale utilizzo. Alto quasi 170 metri e perfetto esempio di architettura "brutalista", è stato da sempre descritto come uno degli edifici più sicuri d'America, il 33 Thomas è stato realizzato per ospitare e allo stesso tempo proteggere le comunicazioni americane.

Fu infatti costruito originariamente per la società Bell System, venendo dunque impiegato per le apparecchiature di comunicazione telefonica a lunga distanza. Nel tempo, le sue diverse caratteristiche architettoniche, hanno contribuito a trasformare questo grattacielo in un vero e proprio hub di sicurezza top secret, riuscendo ancora oggi a mantenere totalmente segrete le sue attività.

Nonostante non sia sicuramente paragonabile al grattacielo più bello del mondo, il peculiare edificio rappresenta una vera e propria fortezza del XX secolo, in grado di resistere non solo a vari disastri naturali, ma anche ad eventuali esplosioni nucleari, il che lo rende probabilmente uno degli edifici più sicuri al mondo in cui rifugiarsi.