Un grave bug di Windows 10 blocca la connessione ad internet: ecco come risolvere

Ancora un problema per Windows 10. A quanto pare, infatti, il Patch Tuesday di Luglio 2020, che è stato rilasciato ad inizio settimana, ha un grave bug che blocca qualsiasi tipo di connessione ad internet.

Microsoft ha già provveduto a riconoscere la problematica, che interesserebbe la versione 2004 di Windows 10.

Gli utenti hanno segnalato la comparsa del triangolo giallo nella barra delle applicazioni, il quale segnala che non è presente "nessun accesso ad internet", anche quando il PC è collegato regolarmente ad un router.

Sulla community ufficiale di Microsoft un utente afferma di aver "riavviato il mio laptop, ripristinato il router e reinstallato l'adattatore wireless di rete, ma mi viene mostrato lo stesso messaggio".

A confermare il fatto che si tratta di un bug c'è anche un'altra segnalazione, in cui un'altra persona sottolinea di essere riuscita a navigare regolarmente sul browser, mentre applicazioni come Spotify e Cortana non riuscirebbero a funzionare correttamente in quanto si basano sullo stato della connessione mostrato dal sistema operativo.

Secondo quanto affermato da WindowsLatest, per risolvere è necessario seguire questi passaggi:

Aprire la ricerca di Windows Cercare l'editor del registro Passare a "HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services NlaSvc Parameters Internet" Modificare "EnableActiveProbing" ed impostare il valore da "0" ad "1"

Una volta completata la procedura, basta cliccare su ok, chiudere il registro e riavviare il computer, ed il sistema dovrebbe tornare funzionante.

Microsoft ha confermato il bug, ed ha annunciato che sta esaminando il problema per risolverlo con uno dei futuri aggiornamenti cumulativi.