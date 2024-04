Grave furto nei magazzini Commodore: rubati 200mila euro di PC e workstation

Pomeriggio da incubo per la sede di Commodore in via Luxardo, all’uscita Tiburtina del Grande Raccordo Anulare di Roma. Secondo quanto riportato da Fanpage, nel pomeriggio di ieri due persone (di cui ancora non si conosce l’identità), si sarebbero intrufolate nel magazzino della società portando via un bottino ad 200mila Euro.

In particolare, i due malviventi avrebbero trafugato decine di laptop, computer e workstation per il gaming. La ricostruzioni riferiscono che due persone sarebbero entrate nella sede di Commodore con il volto coperto, e dopo aver tentato di manomettere e disinstallare l’impianto di sicurezza, si sono intrufolati attraverso la porta. Uno dei responsabili dell’azienda li ha notati e cercati di fermarli, ma i tentativi sono stati vani ed i due sono riusciti a scappare con la merce grazie ad un furgone che li attendeva poco fuori.

Sul furto indaga la Polizia, che sta cercando di risalire alle identità degli autori del furto: le stime parlano di un danno superiore ai 200mila Euro: le Forze dell’Ordine stanno anche analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona, ma non è chiaro se abbia immortalato la targa del furgone o meno.

Qualche mese fa, Commodore ha annunciato lo sviluppo di una console portatile in esclusiva ai microfoni di Everyeye durante una delle nostre live che abbiamo tenuto sul canale Twitch.

