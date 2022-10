Un grave incendio ha danneggiato le statue dei Moai dell'Isola di Pasqua

Un incendio ha colpito alcune delle figure in pietra sull'Isola di Pasqua, i Moai, simbolo di questo luogo e famosi in tutto il mondo. L'entità del danno è ancora in fase di calcolo, ma secondo quanto affermano i primi rapporti è molto probabile che l'incendio sia stato appiccato deliberatamente.

Le fiamme hanno iniziato ad espandersi intorno al vulcano Rano Raraku e hanno inghiottito fino a 100 ettari del Parco Naturale di Rapa Nui, riporta Carolina Pérez Dattari, sottosegretaria ai Beni Culturali presso il Ministero della Cultura del Cile. Attualmente non sappiamo i numeri dei moai rimasti carbonizzati dall'evento, ma il loro numero sembra essere importante.

Durante un incontro con i media, invece, il sindaco dell'Isola di Pasqua, Pedro Edmunds Paoa, ha affermato di ritenere che l'incendio "non sia stato un incidente", aggiungendo che "tutti gli incendi a Rapa Nui sono causati da esseri umani." Il sindaco ha perfino puntato il dito contro le autorità nazionali cilene per non aver finanziato un piano di prevenzione degli incendi per questo "museo a cielo aperto".

"La rottura di una pietra originale ed emblematica non può essere recuperata, non importa quanti milioni di euro o dollari ci vengono investiti", afferma il primo cittadino. Queste statue sono una testimonianza unica del luogo; dal momento che non esiste una storia scritta dell'isola, e non è chiaro cosa rappresentino, ma sono spesso interpretate come un omaggio agli antenati dell'isola.

Insomma, purtroppo il divampare delle fiamme ha causato sicuramente dei danni irreparabili per il luogo, ma questa è una brutta notizia per tutto il mondo, poiché degli artefatti storici dal valore inestimabile andranno persi per sempre.